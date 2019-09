Facebook

Polizisten fingen das verletzte Tier ein und übergaben es dem Tierschutzverein © Österr. Tierschutzverein

Da schaute der Betreiber eines türkischen Kebap-Standes in Neuhofen an der Krems (OÖ), als am Freitagabend plötzlich ein ungewöhnlicher Kunde bei ihm auftauchte: Ein Graureiher, der offensichtlich verletzt war und wegen eines gebrochenen Flügels um Futter bettelte.

Der Mann tat das einzig Richtige. Er fing das verletzte Tier ein, packte es in einen Karton und alarmierte dann die Polizei. Zwei Beamte holten den Reiher ab und übergaben ihn dem Österreichischen Tierschutzverein. Jetzt wird er im Assisi-Hof in Frankenburg wieder aufgepäppelt. Allerdings ohne das gewünschte Kebap.