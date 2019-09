"Meng Meng ist Mama - und das gleich doppelt! Wir sind so glücklich, uns fehlen die Worte!", teilte der Zoo via Twitter mit.

Meng Meng bringt Panda-Zwillinge auf die Welt © APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Die Berliner Panda-Dame Meng Meng hat Zwillinge zur Welt gebracht. Die beiden Panda-Babys wurden bereits am Samstagabend geboren, wie der Berliner Zoo am Montag mitteilte. "Meng Meng ist Mama - und das gleich doppelt! Wir sind so glücklich, uns fehlen die Worte!", teilte der Zoo via Twitter mit.

Das Panda-Weibchen war im April künstlich befruchtet worden, um die Chancen auf Nachwuchs zu erhöhen. Zuvor waren Meng Meng und der männliche Panda Jiao Qing zusammengeführt worden.