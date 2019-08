Facebook

Nachwuchs bei den Kleinen Pandas © (c) APA/dpa/Guido Kirchner (Guido Kirchner)

Der Zoo in Dortmund präsentierte erstmals den Nachwuchs bei den Kleinen Pandas. Bereits am 4. Juli waren Zwillinge geboren worden. In den ersten Wochen waren die Jungtiere von ihrer Mutter versteckt worden. Erst mit vier Monaten kommen die Tiere regelmäßig zum Spielen ins Freie.

Seit 2004 leben Kleine Pandas im Zoo von Dortmund. Sie sind ein wahrer Publikumsmagnet.