Vorfall in Oberösterreich

Ein Pitbull-Mischling hat Mittwochnachmittag im oberösterreichischen Ottensheim (Bezirk Urfahr-Umgebung) einen 12-jährigen Buben schwer verletzt. Der Hund war offenbar durch ein Gartentor in ein angrenzendes Waldstück gelaufen. Dort attackierte er den Buben. Ein Mann, der nach dem Buben gesucht hatte, erlitt eine leichte Bisswunde.

Weggelaufen

Der Pitbull-Mischling gehört einem 21-Jährigen aus Urfahr-Umgebung. Der junge Mann war in Ottensheim zu Besuch bei einer Freundin, die ebenfalls einen Hund hat. Die Tiere spielten im Garten und dürften in einem unbeaufsichtigten Moment in den angrenzenden Wald gelaufen sein. Dort gingen der Bub und ein neunjähriges Mädchen - ebenfalls mit einem Hund - spazieren.

Die Kinder flüchteten, der Bub in den Wald, das Mädchen nach Hause. Sie alarmierte ihren Großvater, der sich mit dem Vater des Buben auf die Suche machte. Sie fanden den Buben schwer verletzt am Waldrand und konnten den Hund nur mit Mühe vertreiben. Der 12-Jährige wurde von der Rettung und einem Notarztteam erstversorgt und in den Med. Campus III nach Linz eingeliefert.