''Saddest Bears''Vier Pfoten brachten illegal gehaltene Bären in Schutzzentrum

Vier Pfoten will mit "Saddest Bears"-Kampagne das unsagbare Leiden der Braunbären in Europa beenden.

Die Qualen konnten nun spät, aber doch beendet werden: "Suzana" und "Bruno" sind gerettet © (c) VIER PFOTEN/CHRISTIANE FLECHTNER (CHRISTIANE FLECHTNER)

Zwei der letzten fünf Braunbären Kroatiens aus illegaler Haltung sind von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten am vergangenen Donnerstag gerettet worden. "Suzana" und "Bruno" - 20 und 40 Jahre alt - finden nun nach jahrelanger Haltung in unzumutbaren Zuständen ein artgemäßes Zuhause im Bärenschutzzentrum "Kuterevo", berichtete die NGO am Dienstag.

Das Team unter der Leitung von Tierarzt Marc Gölkel vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) befreite die Bären innerhalb eines Tages aus privaten Zoos ohne Lizenz in Markovac Nasicki und Cerna. Im Bärenschutzzentrum Kuterevo an der Westküste Kroatiens erhalten die Bären die dringend notwendige medizinische Versorgung.

Vor dem Transport waren die Tiere gründlich untersucht worden. "Suzanas" Rettung sei reibungslos verlaufen, sagte Gölkel. "Wir sind sicher, dass sie sich bald erholen wird." Der Gesundheitszustand des 40-jährigen "Bruno" hingegen sei beunruhigend: "Er ist eindeutig untergewichtig und seine Zähne sind in katastrophalem Zustand."

Aufgrund seines hohen Alters muss "Bruno" über die nächsten Wochen und Monate genau beobachtet und betreut werden. Da ein weiterer Transport für "Bruno" zu beschwerlich sein könnte, wird er voraussichtlich in Kuterevo bleiben. "Suzana" soll in ein Vier-Pfoten-Tierschutzzentrum überstellt werden, sobald sich ihr Zustand stabilisiert hat.

Jahrelanger wurden die Tiere in unzumutbaren Zuständen gehalten Foto © (c) VIER PFOTEN/CHRISTIANE FLECHTNER (CHRISTIANE FLECHTNER)

Legale Grundlage für die Rettung der beiden Bären ist ein im Jänner 2019 in Kraft getretenes Tierschutzgesetz, das die Haltung von Braunbären in privaten Zoos in Kroatien verbietet. Oft werden sie in zu kleinen Käfigen in Hotels oder Restaurants zur Belustigung von Touristen gehalten.

Mit der "Saddest Bears"-Kampagne will Vier Pfoten den grausamen Haltungsformen von Bären ein Ende setzen.