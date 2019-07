Facebook

Deutschlands ältestes Breitmaulnashorn ist tot © (c) APA/Serengeti-Park Hodenhagen/-- (--)

Deutschlands ältestes Breitmaulnashorn ist Freitag mit 50 Jahren gestorben. Doris hat im Serengeti-Park Hodenhagen gelebt. Sie war bundesweit das älteste Breitmaulnashorn.

Das Tier war 1969 in Südafrika in freier Wildbahn geboren worden. 1974 kam das Tier in den Tierpark, wo es zu den Urgesteinen zählte.