Rehkitz aus Gully gerettet

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Helfer von Feuerwehr und Polizei mit dem geretteten Rehkitz © NCFA/Twitter

Feuerwehr und Polizei haben im kalifornischen Pacifica ein Rehkitz aus einem Kanal gerettet. Das Video der Rettung macht derzeit die Runde im Netz. Der Vorfall passierte allerdings schon im Mai.

Zur Rettung hatte sich eine Feuerwehrmann - er war zu dem Zeitpunkt erst drei Monate im Dienst - soweit wie nur möglich in den Gully gezwängt, um das Tier zu erreichen. Als er es endlich mit der Hand erreichte, habe er es mehrmals zu Beruhigung gestreichelt. Erst danach habe er es gepackt und aus dem Kanal gezogen, wie mehrere Medien berichten. Das Tier wies keine Verletzungen auf. Nach der Rettung wurde das Tier in einen nahen Garten gebracht, um zu sehen, ob die Mutter es wieder annehmen würde. Wie das Rehkitz in den Kanal gekommen war, war unklar.