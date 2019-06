Gleich sechs Exemplare der tropischen Hyalomma-Zecke sind in den vergangenen Tagen in Deutschland aufgetaucht.

Tropische Zeckenart überwinterte erstmals in Deutschland © Universität Hohenheim / Marco Drehmann

Die tropische Zeckenart Hyalomma ist auf dem Weg, in unserem Nachbarland sesshaft zu werden. Wie die deutsche Universität Hohenheim in Stuttgart am Dienstag berichtete, wurden in den vergangenen Tagen sechs neue Funde gemeldet. Die Experten der Uni und jene des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr seien sich sicher, dass die Tiere im Land überwintert hätten. Die Zeckenart kann das lebensbedrohliche Krim-Kongo-Fieber-Virus übertragen.