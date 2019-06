Die Tiere sind außerhalb des Krüger-Nationalpark in der Provinz Limpopo gesichtet worden. Die umliegenden Gemeinden wurden gewarnt.

© APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

In Südafrika ist ein Rudel von geschätzt 14 Löwen aus einem bei Touristen beliebten Nationalpark entkommen und bewegt sich frei herum. Die Tiere seien außerhalb des Krüger-Nationalpark in der Provinz Limpopo gesichtet worden, sagte am Freitag ein Sprecher der Provinzregierung, Kenneth Mathivha.

Ranger und andere Behörden würden nach den Löwen suchen. Die umliegenden Gemeinden seien gewarnt worden. Man hoffe, dass die Tiere bald eingefangen und in den Park zurück gebracht werden können.

Der Krüger-Park im Nordosten Südafrikas ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen des Landes. Er ist bekannt für die Vielzahl an wilden Tieren wie Elefanten, Löwen, Nashörner, Leoparden und Büffel.