In Frankreich haben Eltern 15 Schafe als neue Schüler einer Volksschulklasse eingetragen, um zu verhindern, dass eine Klasse gestrichen wird.

Sujetbild © APA/BARBARA GINDL

Mit einer ungewöhnlichen Idee wollen Eltern in der französischen Ortschaft Crets en Belledonne die Schließung einer Klasse wegen Schülermangels verhindern. Sie trugen am Dienstag kurzerhand 15 Schafe als neue Schüler der Volksschule in dem Ort im Osten des Landes ein.

Im März hatte die Schule erfahren, dass eine der elf Klassen im nächsten Schuljahr voraussichtlich gestrichen wird, da die Schülerzahl von 266 auf 261 leicht gesunken war. Ein Züchter aus der Gegend brachte rund 50 Schafe und einen Hund in die Schule. 15 Tiere wurden im Beisein von Schülern, Eltern und Lehrern symbolisch eingeschrieben.

Es gebe vor Ort "Kinder mit Schwierigkeiten", aber die Bildungsbehörde interessiere sich nur für Zahlen, sagte Gaelle Laval, Mitglied eines Elternbündnisses und Mitorganisatorin der Aktion. Mit Humor wollten die Eltern die Menschen mobilisieren, sich für den Erhalt der Klasse einzusetzen, sagte Laval.