Polizisten retteten Waldeule vor Krähen-Attacke © (c) APA/LPD BURGENLAND (UNBEKANNT)

Polizisten haben am Donnerstag in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) eine kleine Waldeule gerettet. Eine Frau hatte den Polizeinotruf gewählt und geschildert, dass ein Vogel am Friedhof auf dem Boden liege und von einer Krähe attackiert werde. Daraufhin machten sich Beamte der Polizeiinspektion Frauenkirchen auf den Weg und fanden die Eule, berichtete die Landespolizeidirektion am Freitag.

Das Tier schien äußerlich unverletzt, war aber sehr verschreckt. Es wurde einem Mitarbeiter des Nationalparks Neusiedler See Seewinkel übergeben, der es in seine Obhut nahm.

