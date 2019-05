Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Spinne mit tödlichem Gift entdeckt © (c) APA/dpa/Peter Kneffel (Peter Kneffel)

Eine für Menschen lebensgefährliche Spinne hat am Maifeiertag im westfälischen Halle in Hamm für Aufregung gesorgt. Die etwa drei Zentimeter große Bananenspinne (Phoneutria nigriventer) krabbelte in einem Gewerbegebiet durch eine Lagerhalle, wie die Polizei berichtete. Ein Mitarbeiter erkannte die Gefahr und schlug Alarm. Das Tier wurde von einem Fachkundigen eingefangen und ins Tropeninstitut in Hamburg überstellt.

Links zum Thema Raffinierter Wirkstoffcocktail im Spinnengift legt Beute lahm