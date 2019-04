Tierischer Einsatz in Wien Polizisten retten entlaufenen Chihuahua

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das ängstliche Hündchen sorgte für einen einstündigen Polizeieinsatz © LP Wien

Nach der Rettung eines verwahrlosten Hundes aus einer Wohnung in Simmering, der Rettung eines Pfaus am Karfreitag und der Rettung einer Entenfamilie am Ostersonntag in Favoriten war stand am Ostermontag die vierte Tierrettung für Wiener Beamte innerhalb von wenigen Tagen an.

Beamte der Polizeiinspektion Rötzergasse entdeckten am Ostermontag einen auf der Fahrbahn herumirrenden Vierbeiner. Beim Versuch das Tier einzufangen, entwischte der Chihuahua immer wieder und gefährdete dabei nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch die Verkehrsteilnehmer. Nach langem Bemühen gelang es den Polizisten schlussendlich das Hündchen zu umzingeln. Das Tier versteckte sich unter einem Streifenwagen, wo es hervorgelockt werden musste.

Indes hatte die 23-jährige Hundebesitzerin ihren Liebling bei der Polizei als vermisst gemeldet. Chihuahua und Frauchen konnten schlussendlich wieder vereint werden. Die junge Frau fasst allerdings eine Anzeige nach dem Wiener Tierhalte- und Tierschutzgesetz aus.