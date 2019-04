Wien"Adler" retteten Pfau von Ostautobahn

Facebook

Die Beamten der Landesverkehrsabteilung - auch "Adler" genannt - brachten den Pfau zurück zum Hof © APA/LPD Wien

Zwei "Adler" haben am Freitagabend einen Pfau von der Ostautobahn (A4) in Wien-Simmering gerettet. Der Vogel war von einem nahegelegenen Hof ausgeflogen und hatte kurz nach 20 Uhr die A4 erkundet. Der Verkehr auf der dicht befahrenen Autobahn kam de facto zum Erliegen, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Samstag. Die Exekutive entsandte daraufhin die Funkstreife "Adler 30".

"Adler" ist der Funkname für die Beamten der Landesverkehrsabteilung. Die Uniformierten beruhigten den Pfau und setzten ihn "nach gutem Zuspruch unter Kollegen" – wie Maierhofer in einer Aussendung schrieb – in den Polizeiwagen. Die "Adler" brachten den "Artgenossen" zu seinem Hof zurück, wo sie mit Freude und Dank bereits erwartet wurden. Die Verkehrsbeeinträchtigung blieb kurz, es wurde auch niemand verletzt.