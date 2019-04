Facebook

Hunderte lebende Taranteln sollten von Polen auf die Philippinen geschmuggelt werden. Bei einer Zollkontrolle am Ninoy Aquino Flughafen von Manila wurde die tierische Fracht entdeckt. Laut Zollangaben handelte es sich exakt um 757 Spinnen. Knapp 5.300 Euro dürfte die Fracht wert sein.

Die Tiere waren in Haferflocken und Keksschachteln versteckt, die als Geschenke getarnt waren. Die Fracht wurde in der zentralen Poststelle des Flughafens entdeckt. Sie war von einem gewissen Wojciech Pakasz aus Polen an einen Jesse Camaro, wohnhaft in Caloocan, geschickt worden.

Der Handel mit den gefährdeten Spinnen ist verboten. Die Tiere wurden an eine Tierschutzeinrichtung überstellt.

