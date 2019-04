Eingriff in die Natur?Tierfilmer brechen Tabu und retten Pinguine: Netz feiert sie

Facebook

Das Filmteam schaufelte den Kaiserpinguinen einen Ausweg aus der Eisschlucht © Screenshot/Facebook/Das Erste

Die Ethik von Tierfilmern verbietet es ihnen eigentlich, in das Leben (und auch das Sterben) von Tieren in der freien Wildbahn einzugreifen. Im Zuge von Dreharbeiten für die Dokumentation "Wilde Dynastien - Kaiser der Antarktis" (von WDR und BBC koproduziert), in deren Rahmen ein Kamerateam Kaiserpinguine in der Antarktis begleitet hat, haben die Kameraleute gegen diesen Grundsatz verstoßen.

In Eisschlucht eingesperrt

Das Team hatte beobachtet und gefilmt, wie zahlreiche Tiere, die sich nicht mehr aus eigenen Kräften einem Eisbecken befreien konnten, verendeten. Als die Filmer nach wenigen Tagen wieder zu der Stelle zurückkehrten und die vielen toten Tiere sahen, entschlossen sie sich dazu, den noch lebenden Pinguinen eine Art Rampe zu bauen. Und tatsächlich nutzten die Tiere die menschliche Hilfe und entkamen so dem sicheren Tod.

"Das Erste" stellte ein Video von dem Eingriff mit den Erklärungen der Tierfilmer ins Netz. Es wurde mittlerweile über 980.000 Mal angeklickt, fast Tausend Mal geteilt und rund 480 Mal kommentiert. In einer Vielzahl der Kommentare werden die Retter als Helden gefeiert, wie auch dieser Eintrag von Barbara Duske zeigt: "Der Mensch greift überall in die Lebensbedingungen der Tiere ein. Von allen Eingriffen ist Helfen doch immer noch der moralisch gesehen richtige Eingriff. Irgendwie schräg, dass man sich diese Frage überhaupt stellt - auch wenn die Argumente dagegen logisch sind."

Denn eigentlich widerspricht es der Moral von Tierfilmern, die die Natur ausschließlich "beobachten" wollen. Immer wieder kommen diese in Situationen, in denen sie Tiere beim Leiden und Sterben zusehen müssen.

Sehen Sie das Video von der Rettung und machen Sie sich selbst ein Bild: