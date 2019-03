Mehrere Baby-Elefanten steckten in Thailand hilflos in einem Schlammloch fest.

Der Vorfall ereignete sich im Thap Lan Nationalpark rund 100 Kilometer nördlich von Bangkok in Thailand. Nationalpark-Mitarbeiter waren während einer Patrouille auf die hilflose Herde gestoßen. Sie gruben einen Aufgang in den Tümpel, mit Hilfe dessen sich die Tiere dann aus ihrer misslichen Situation befreien konnten. Alle Tiere konnten so gerettet werden. Aber sehen Sie selber!