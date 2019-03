Facebook

Dieser Goldhamster wurde im Müll "entsorgt" © (c) APA/WIENER TIERSCHUTZVEREIN/WTV (UNBEKANNT)

In einer Wohnhausanlage in Breitenfurt bei Wien (Bezirk Mödling) ist vergangenes Wochenende ein Goldhamsterweibchen im Müllraum "entsorgt" worden. Unbekannte hatten den Nager in einem Transporter zwischen Abfalltonnen abgestellt, berichtete der Wiener Tierschutzverein (WTV) am Montag in einer Aussendung. Eine Frau entdeckte den Hamster und brachte ihn zum WTV nach Vösendorf.

"Das Goldhamsterweibchen kam zum Glück mit dem Schrecken davon und wies keinerlei Beschwerden auf", hieß es in der Aussendung. Der auf den Namen "Esmeralda" getaufte Nager erhole sich im Kleintierhaus des WTV und warte auf neue Besitzer. Der Verein wies darauf hin, dass das Aussetzen eines Haustieres eine strafbare Handlung darstellt.