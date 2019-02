Eulen- und Greifvogelstation Erster Bartgeier-Nachwuchs 2019 in Haringsee

Facebook

Erster Bartgeier-Nachwuchs 2019 in Haringsee

Nachwuchs gibt es in der von Vier Pfoten unterstützten Eulen- und Greifvogelstation (EGS) in Haringsee (Bezirk Gänserndorf). Vor wenigen Tagen ist das erste Küken der Bartgeierbrutsaison 2019 im Nest seiner Eltern geschlüpft, teilte die Tierschutzorganisation am Dienstag in einer Aussendung mit. Ein zweites folgte kurz darauf im Brutschrank.

Zum erstgeborenen Küken berichtete Brigitte Kopetzky von Vier Pfoten: "Das Kleine ist glücklicherweise sehr vital und nimmt die von den Eltern angebotenen Futterstücke ohne Probleme an." Da Bartgeiereltern immer nur ein Jungtier großziehen, musste das zweite Ei des Paares nach dem Schlupf des Erstgeborenen aus dem Nest geborgen werden. "Es wurde in einem Brutschrank weiterbebrütet und ist kurz danach ebenfalls geschlüpft. Noch wird es vom EGS-Team versorgt. Um eine Fehlprägung auf den Menschen zu vermeiden, werden es aber demnächst schon Bartgeier-Ammen als Ziehkind aufziehen", sagte Kopetzky.

Seit Beginn des Bartgeierprojektes 1978 wurden mehr als 200 der Tiere in der EGS geboren oder aufgezogen. Ein Großteil der Jungvögel wurde in den Alpen oder in Andalusien (Spanien) freigelassen. Aktuell fliegen wieder an die 300 Bartgeier frei in den Alpen. Im Jahr 2018 gab es alpenweit 52 Brutpaare, 29 Jungvögel flogen aus ihren Nestern aus. "Das Bartgeierprojekt zählt zu den erfolgreichsten Wiederansiedelungsprojekten weltweit", hieß es in der Aussendung.

Seit Beginn des Bartgeierprojektes 1978 wurden mehr als 200 der Tiere in der EGS geboren oder aufgezogen