Wiener Tierhaltegesetz Das ist ab heute neu für Hundehalter: Alle Änderungen im Überblick

Neues Wiener Tierhaltegesetz tritt heute in Kraft © APA/HANS PUNZ

Im September vorigen Jahres war in Wien ein Kleinkind von einem Rottweiler getötet worden. Die Stadt Wien hat nach diesem tragischen Vorfall reagiert. Mit heute tritt ein neues Tierhaltegesetz in Kraft. In der Bundeshauptstadt gibt es rund 3.300 Listenhunde, insgesamt sind in Wien 55.000 Hunde gemeldet.

Im Folgenden die Änderungen im Überblick:

Für Listenhunde gilt Maulkorb- und Leinenpflicht im öffentlichen Raum

In umzäunten Hundezonen dürfen sie sich ohne Maulkorb bewegen, in Hundeauslaufzonen mit Maulkorb, aber ohne Leine





Für Halter von Listenhunden gilt eine 0,5 Promille-Alkohol-Grenze, wenn sie den Hund auf der Straße führen

Beim verpflichtenden Hundeführschein, der in Wien seit 2010 gilt,

gibt es auch Veränderungen:

Listenhundehalter müssen künftig 2 Jahre nach Prüfung erneut zu einer Wiederholung der Prüfung antreten, da das Tier dann ausgewachsen ist

Hundeführscheinprüfer können aber schon davor Wiederholungsprüfungen, Trainingseinheiten und Schulungen

anordnen, wenn sie merken, dass der Halter sein Tier nicht in Griff

hat.

Ganz unabhängig von der Hunderasse wird bei bissigen Hunden ein behördlicher Hundeführschein vorgeschrieben.

Vor Antritt zur Prüfung ist die Absolvierung einer zehnstündigen Trainingseinheit bei einem tierschutzqualifizierten Hundetrainer vorzuweisen.

Neu ist auch, dass ab 1. Juli die Halter aller Hunde bei der Neuanschaffung eines Hundes einen Sachkundenachweis erlangen müssen, wie es in anderen Bundesländern wie Steiermark oder Oberösterreich schon länger üblich ist. In einem Kurs erfahren neue Hundehalter alles ,was für die Haltung ihres Vierbeiners wichtig ist – das reicht von den gesetzlichen Bestimmungen über die Gefahren des Welpenhandels bis hin zur richtigen Pflege des Tieres.

„Die Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen, wie sinnvoll

so ein Kurs vor Anschaffung eines Tieres ist. Er fördert sicher das

bessere Miteinander von Mensch und Hund in der Stadt“, so Tierschutzstadträtin Ulli Sima.

Präventivmaßnahmen und „Schulstunden“ mit Hund

In Wien gibt es für Hundehalter ein breites Angebot an

Hundezonen und Hundeauslaufzonen, konkret sind es aktuell 194

Hundeausläufe und Hundezonen mit rund 1,3 Millionen Quadratmetern, die den Vierbeinern zur Verfügung stehen. Damit Hundehalter mit ihrem Vierbeiner Alltagssituationen gut meistern können und als Team noch besser zusammenwachsen, bietet die Tierschutzombudsstelle Wien (TOW) seit vielen Jahren den freiwilligen Hundeführschein an. Wer die Prüfung

erfolgreich absolviert hat, bekommt die Hundeabgabe (72 Euro) für ein

Jahr erstattet.

Wien setzt auch auf Bewusstseinsbildung in Sachen Tiere schon ab dem

Kindesalter. So unterstützt die Stadt Wien „Schulstunden der

besonderen Art“ im Zuge der Umweltbildung, im Rahmen von

„Sicherheitspädagogische Tagen“ in den Volksschulen. Auch in den

Kindergärten gibt es Aufklärung zur „Sprache“ der Hunde. Die Kinder

lernen bei beiden Modellen richtiges Verhalten gegenüber Hunden,

alles über die Vermeidung von Gefahren- und Konfliktsituationen und

respektvollen und sicheren Umgang mit Hunden.