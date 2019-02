In Hongkong haben wild lebende Rinder einen Supermarkt "überfallen" und sich dort am frischen Obst und Gemüse gelabt.

Ein Besucher filmte die seltsam anmutende Szene © Facebook/Stephen Law

Rund 1.100 wilde Rinder leben derzeit in Hongkong. Solange sie nicht den Verkehr oder die Bürger stören, werden sie von den Einwohnern auch akzeptiert. Zu Beginn des Monats haben allerdings einige von ihnen einen Supermarkt "überfallen". Dort bedienten sich die Tiere in der Frischetheke am Obst und am Gemüse. Ein Video, das in den sozialen Medien die Runde macht, dokumentiert den Vorfall. Hier geht es zum Video!

Den Mitarbeitern des Supermarktes soll es letztendlich gelungen sein, die Tiere wieder aus dem Geschäftslokal zu befördern.