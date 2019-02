Facebook

Unter dem Pferd stießen die Helfer auf Waffen © FF Eppersthausen

Ein rund 400 Kilo schweres Pferd ist am Samstag im Süden Hessens an einem See im Schlamm stecken geblieben. Die 26-jährige Besitzerin rief die Einsatzkräfte der FF Eppertshausen zu Hilfe. Diese mussten zu Fuß in das sumpfige Gebiet anrücken. Mit bloßen Händen und Schaufeln befreiten die Helfer das Tier namens "Ocean". Die Überraschung war groß als die Einsatzkräfte während des Grabens plötzlich auf ein Gewehr im Morast stießen.

Nachdem die Rettung des Tieres geglückt war, suchte die Polizei nach weiteren Waffen und stieß insgesamt auf zwei Gewehre und eine Büchse sowie 70 Schuss Munition. Das Material dürfte von einem Einbruch in ein Haus stammen.