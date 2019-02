Genmutationen und gestörte Farbzellen sind dafür verantwortlich, dass in der Natur sowohl weiße als auch schwarze Rehe vorkommen.

Seltenes weißes Reh von Auto getötet © (c) APA/Polizeipräsidium Oberpfalz

Ein weißes Reh liegt ist in der Oberpfalz bei einem Wildunfall ums Leben gekommen. Ein 58-jähriger Autofahrer war bei Waffenbrunn im Landkreis Cham unterwegs, als das Tier am Waldrand über die Straße lief. Weiße Rehe sind selten. Genmutationen und gestörte Farbzellen sind dafür verantwortlich, dass in der Natur sowohl weiße als auch schwarze Rehe vorkommen.