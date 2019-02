Der Hund einer Skitourengeherin ist am Untersberg abgestürzt. Er wurde unverletzt geborgen.

Die Salzburgerin (48) nahm ihr unverletztes Tier freudestrahlend in die Arme © Polizei Salzburg

Ein Hund einer Skitourengeherin, der am Montagnachmittag in die steile Südwand des Untersberges gestürzt war, ist von der Besatzung eines Polizeihubschraubers mit einem Seil gerettet worden. Die Salzburgerin (48) nahm ihr unverletztes Tier freudestrahlend in die Arme. Auch die Bergrettung Grödig war alarmiert worden, konnte wegen der Schneewechten im Absturzbereich aber keine Bergung durchführen.

Über dieses steile Stück stürzte der Hund ab Foto © (c) LANDESPOLIZEIDIREKTION SALZBURG (UNBEKANNT)