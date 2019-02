Beamte entdeckten am 16. Jänner in einem Zollgebäude einen Container mit mehr als acht Tonnen Schuppen der bedrohten Tiere sowie 2,1 Tonnen Elefanten-Stoßzähne.

Zoll in Hongkong

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rekordmenge an Schuppentier-Schuppen in Hongkong beschlagnahmt © APA/AFP/ANTHONY WALLACE

Der Hongkonger Zoll hat nach eigenen Angaben eine Rekordmenge an Schuppentier-Schuppen beschlagnahmt. Beamte entdeckten am 16. Jänner in einem Zollgebäude einen Container mit mehr als acht Tonnen Schuppen der bedrohten Tiere sowie 2,1 Tonnen Elefanten-Stoßzähne.

Die Ladung stammte aus Nigeria und war als Gefrierfleisch deklariert. Ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin einer Hongkonger Handelsfirma wurden festgenommen.

Der Fund mit einem Schwarzmarktwert von 6,9 Millionen Euro zeigt einmal mehr die zentrale Rolle der chinesischen Sonderverwaltungszone beim illegalen Handel mit Wildtieren und tierischen Produkten. Erst vor zehn Tagen hatte ein Zusammenschluss örtlicher Naturschützer Hongkongs Behörden aufgerufen, schärfer gegen diesen Schmuggel vorzugehen.

Auch 2,1 Tonnen Elefanten-Stoßzähne wurden entdeckt Foto © APA/AFP/ANTHONY WALLACE

Laut dem Bericht der Hongkong Wildlife Trade Working Group spielt die ehemalige britische Kronkolonie im Vergleich zu ihrer geringen Größe eine "unverhältnismäßige" Rolle beim illegalen Handel. Im vergangenen Jahrzehnt wurden demnach ein Fünftel des weltweit beschlagnahmten Elfenbeins sowie die Hälfte aller sichergestellten Schuppentiere dort entdeckt. Experten vermuten, dass der tatsächliche illegale Handel in Hongkong fünf bis zehn Mal höher liegt.

Die international geschützten Schuppentiere gehören zu den am häufigsten illegal gehandelten Säugetieren. Das Fleisch der scheuen und nachtaktiven Tiere gilt in China und anderen asiatischen Ländern als Delikatesse. Die traditionelle chinesische Medizin schreibt den Schuppen zudem eine heilende Wirkung zu, obwohl sie - wie menschliche Fingernägel - ausschließlich aus Keratin bestehen.