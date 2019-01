Indien Krokodile werden für Tourismusprojekt umgesiedelt

Facebook

Mehr als 300 Krokodile einer bedrohten Art müssen einem Tourismusprojekt in Indien weichen. Sie werden umgesiedelt, damit mehr Touristen die wohl höchste Statue der Welt besuchen können, wie die Forstbehörde am Donnerstag mitteilte.

Die 182 Meter hohe "Statue der Einheit" im westindischen Bundesstaat Gujarat, die den Unabhängigkeitshelden Sardar Vallabhbhai Patel darstellt, ist derzeit nur per Bus aus der rund 200 Kilometer entfernten Stadt Ahmedabad erreichbar. Nun soll bei der Statue, auf dem Fluss Narmada in der Nähe der Sardar-Sarovar-Talsperre, ein Wasserflughafen entstehen.

Seltene Sumpfkrokodile

Einige der seltenen Sumpfkrokodile (Crocodylus palustris) würden aus ihrem Teich in einen nahe gelegenen Stausee gebracht, hieß es. Der Transport habe bereits begonnen. Einem Bericht der Zeitung "Indian Express" zufolge werden die Tiere mit Fischködern in Käfige gelockt und dann per Lastwagen abtransportiert. Der Bau der Statue war ein Prestige-Projekt des indischen Premierministers Narendra Modi. Er weihte sie vor wenigen Monaten ein.

Sumpfkrokodile sind in Indien eine geschützte Art. In der Roten Liste sind sie als gefährdete Art eingestuft. Sie kommen vor allem auf dem indischen Subkontinent sowie in einigen umliegenden Ländern vor. Die Süßwasserkrokodile können bis zu vier Meter lang werden.