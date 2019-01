''Mister Black''Österreichs einziger Polizei-Kater verschwunden

Facebook

In der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt ist nicht nur die berittenen Polizei, das Prestigeprojekt von Innenminister Herbert Kickl, untergebracht. Um die Stallungen mausfrei zu halten, wurde auch ein Kater aus einem Tierheim geholt und dort eingesetzt. Der Name des schnurrenden Gendarmen ist übrigens "Mister Black".

Doch nun ist der feline Sheriff verschwunden. Im Innenministerium ist man noch guter Hoffnung: "Vielleicht läuft die Katze irgendwo in der Anlage herum." Was geschieht, wenn "Mister Black" verschwunden bleibt, ist noch offen. Möglicherweise wird es sich Innenminister Kickl aber nicht nehmen lassen, einen potenziellen Nachfolger selbst zu bestellen.