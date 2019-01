Wildtierschmuggler wollten in der vietnamesischen Hai Phong-Provinz zwei wenige Wochen alte Kragenbärenweibchen verkaufen.

© (c) APA/VIER PFOTEN/HOANG LE (HOANG LE)

Diesem Plan haben die Behörden des Landes nun ein Ende gesetzt, die Tiere befreit und der Tierschutzorganisation Vier Pfoten überantwortet. Die Babys werden nun im Bärenschutzzentrum Ninh Binh großgezogen, berichtete "Vier Pfoten" am Freitag in einer Aussendung.

Wo sich die Mutter der Säuglinge befindet, war zunächst völlig unklar. Die Behörden hatten die Tiere am Mittwoch (Ortszeit) beschlagnahmt. Dabei kooperierten die Polizisten mit der lokalen NGO ENV (Education for Nature-Vietnam), Wildlife Friends Foundation Thailand und Vier Pfoten. Die Bären wurden medizinisch untersucht und nach einer Nacht im Hotel in den Vier-Pfoten-Bärenwald gebracht.

"Die Bären sind noch sehr jung und deshalb ist die Situation kritisch. Wir geben aber alles, dass die beiden überleben. Sie waren stark dehydriert, als wir sie übernommen haben. Unser Tierärzte-Team versorgt die Tiere deshalb mit Milch mit Vitamin- und Probiotika-Zusatz. Obwohl die Bärinnen nur rund 900 Gramm wiegen, sind sie recht kräftig und trinken ausreichend von der Milch", erzählte die Cheftierpflegerin Emily Lloyd.

Wo die Mutter der Kleinen ist, war zunächst unklar © (c) APA/VIER PFOTEN/HOANG LE (HOANG LE)

Vermutet wurde, dass die Weibchen aus Laos importiert wurden oder von einer vietnamesischen Bärenfarm stammen. Details zum geplanten Handel waren zunächst nicht bekannt. Die Bärinnen können nicht ausgewildert werden, daher werden sie in Ninh Binh bleiben.

Mit dem Bärenwald leistet die NGO nach eigenen Angaben einen wichtigen Beitrag zur Beendigung der Gallebärenfarmen in Vietnam. Recherchen aus den Jahren 2016 und 2017 ergaben demnach, dass viele Bären in Vietnam immer noch für die Entnahme von Gallensaft missbraucht werden und der illegale Handel mit Bärengalle weit verbreitet ist. Aktuell bietet der Bärenwald Ninh Binh Platz für 44 Tiere. Vier Pfoten hat bereits mehr als zehn gerettete Bären in das Bärenschutzzentrum überstellt.