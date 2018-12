Ein 49-Jähriger fühlte sich in Coburg durch den Vogel und den Fernseher einer Nachbarin gestört.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © EPA

Ein Papagei hat in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt bei Coburg einen Nachbarschaftsstreit ausgelöst. Ein 49-jähriger Bewohner fühlte sich durch den Vogel und den Fernseher einer Nachbarin gestört, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er beschloss, die Dame wegen des Lärms zur Rede zu stellen. Vor der Wohnungstür der Frau eskalierte die Situation.

Der Mann schubste die 41-Jährige gegen den Türrahmen, wobei sie sich leicht verletzte. Die Frau erstattete Anzeige wegen Körperverletzung. Laut Polizei hat sich der Mann in diesem Jahr bereits mehrmals wegen Ruhestörung gemeldet - wegen zu lauter Musik, knallender Türen und des Papageis.