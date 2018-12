Am Dienstag sollen die jungen Aale im rheinland-pfälzischen Heidesheim in den Rhein ausgesetzt werden. Das Auswildern von Glasaalen in dieser Dimension sei bisher einzigartig, erklärte der Zoll.

Archivbild: Aale © APA/dpa/Wolfgang Runge

Tausende Glasaale hat der Zoll am Flughafen in Frankfurt am Main beschlagnahmt. Die Tiere seien aus der freien Natur entnommen worden, teilte der Zoll am Montag mit. Wie genau die Aale gefunden wurden und ob sie ins In- oder Ausland geschmuggelt werden sollten, blieb zunächst unklar.

Am Dienstag sollen die jungen Aale im rheinland-pfälzischen Heidesheim in den Rhein ausgesetzt werden. Das Auswildern von Glasaalen in dieser Dimension sei bisher einzigartig, erklärte der Zoll.