Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Instagram

Eine Filiale des schwedischen Möbelkonzerns Ikea hat seit einigen Tagen ihre Türen für Straßenhunde geöffnet. Diese Geschichte spielt in der Filiale in Catania. Die historische Hafenstadt an der Ostküste Siziliens musste in den vergangenen Wochen mit heftigen Unwettern kämpfen.

Es gab Tote und Verletzte, viele Bewohner der Insel haben seitdem kein Zuhause mehr. Betroffen waren selbstverständlich auch Tiere, vor allem Straßenhunde. Daher die Idee des Konzerns, die Hunde in der Filiale aufzunehmen, um ihnen einen warmen und sicheren Platz zu geben.

Aufmerksamkeit in den sozialen Medien ist dem schwedischen Unternehmen damit gewiss.