Polizeibeamte fingen in Unterfranken ein ausgewachsenes Hängebauchschwein ein. Vom Besitzer fehlt jede Spur.

Sujetbild © Antje Lindert-Rottke - Fotolia

Die Polizei hat ein freilaufendes, ausgewachsenes Hängebauchschwein in Unterfranken eingefangen - nach Angaben der Beamten "ausgerechnet in der Nähe eines Grillplatzes". Der Besitzer war nicht auffindbar, deswegen eilten Mitarbeiter eines Tierheims zur Hilfe nach Mainaschaff bei Aschaffenburg, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Zusammen mit den Tierexperten wuchteten die Polizisten das große Schwein in den Kofferraum eines Autos und transportierten es am Freitag zum Tierheim. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ersuchte nun um Hinweise auf den Besitzer des "zutraulichen" Tieres.