Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kamele vor dem Supermarkt © Twitter/Polizei Celle

Mehrere Kamele vor einem Supermarkt haben in Bergen im deutschen Bundesland Niedersachsen für Aufregung gesorgt. Anrufer meldeten der Polizei am späten Montagabend insgesamt sieben Tiere auf einem Parkplatz nahe einer Bundesstraße, wie die Beamten in Celle am Dienstag mitteilten. Sie sicherten die Straße daraufhin ab.

Schnell stellte sich heraus, dass die Kamele aus dem nahen Winterlager eines Zirkus ausgebrochen waren. Ein Zirkusmitarbeiter führte die Tiere schließlich zurück in ihren Stall.

#Polizei_CE Sie warteten auf die besten Angebote!!! Sieben Kamele standen vor einem Discounter in Bergen! Mittlerweile sind die ausgebüchsten Zirkustiere wieder eingefangen und ins Winterlager zurückgebracht. / b.i.https://t.co/Wl7DvYrPNq pic.twitter.com/JJISMCALNf — Polizei Celle (@Polizei_CE) 13. November 2018