Sujetbild: Katze © (c) dpa-Zentralbild/Patrick Pleul (Patrick Pleul)

Eine von einer Wienerin auf Facebook veröffentlichte Geschichte amüsiert derzeit die Netzgemeinde. Die Frau hatte vier Tage lang den Kot ihrer Katze gesammelt, weil sie ihn in die Tierambulanz am Wienerberg zur Untersuchung bringen wollte. Der Verdacht lautet auf Parasiten.

Dort kam die tierische Hinterlassenschaft allerdings nie an. Denn auf dem Weg dorthin hat in der U-Bahn jemand die betreffende Dose aus dem Rucksack der Katzenbesitzerin gestohlen, wie die Frau vermutet. In einer Botschaft richtete sich die Frau via soziale Medien an den Unbekannten. "Das da drinnen, das ist Katzen Gagsi. Auch 'Kot' genannt. Deshalb war die Dose so gut verschlossen. Weil, hüstel, sie haben eventuell Parasiten", heißt es in der Nachricht, die viele zum Lachen brachte, wie die Kommentare zeigen.

"Karma is a bitch" oder "oje auch jeder scheiß wird geklaut XD hahah" oder "LOL! ahahaha. ich wär so gerne dabei wenn die Person die Dose öffnet".

Nun muss das Procedere wohl wiederholt werden.

Hier der betreffende Facebook-Eintrag, der öffentlich gemacht wurde: