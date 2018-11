In der Vier-Pfoten-Waldschule auf Borneo gibt es einen ungewöhnlichen Stundenplan. Denn dort sollen die Waisentiere auf ein Leben in der Wildnis vorbereitet werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ORANG-UTAN-WAISENBABYS LERNEN IN VIER-PFOTEN-WALDSCHULE KLETTERN © (c) APA/VIER PFOTEN/NANANG SUJANA (NANANG SUJANA)

Die vier Orang-Utan-Babys Gondar, Tegar, Kartini und Gerhana gehen in die Schule. In der Vier-Pfoten-Waldschule in Ostkalimantan auf Borneo steht Klettern auf dem Stundenplan. Denn Orang Utans sind zwar perfekt für ein Leben in den Bäumen ausgestattet. Klettern muss aber auch für die Menschenaffen erlernt und geübt werden, hieß es am Freitag in einer Aussendung der Tierschutz-Organisation.

Normalerweise lernen Orang-Utan-Babys diese überlebensnotwendigen Fähigkeiten von ihrer Mutter. Gondar, Tegar, Kartini und Gerhana mussten aber miterleben, wie diese getötet wurden. In der Obhut ihrer menschlichen Ersatzmütter üben sie jetzt, in den über 25 Meter hohen Tropenbäumen zu klettern und Nahrung zu suchen.

Zunächst mussten die Ersatzmütter lernen, sicher auf Bäume zu klettern. Die amerikanische Organisation Tree Monkey Project hatte daher ein Team von Profi-Kletterern geschickt, um die Tierpfleger und -pflegerinnen zu schulen. "Eines unserer Leitprinzipien in der Waldschule ist, dass wir nicht die Orang-Utans vermenschlichen, sondern die Menschen ver-orang-utanlichen", sagte Primatologin Signe Preuschoft, Projektleiterin bei Vier Pfoten. "Das bedeutet, wir holen nicht die Orang-Utan-Waisen runter auf den Boden, sondern wir schicken die Menschen hoch in die Bäume."

Zögerlicher Start

Vergangene Woche startete dann der Kletterunterricht für die Waldschüler. Zum ersten Mal kletterten Gondar, Tegar, Kartini und Gerhana zusammen mit ihren Ersatzmüttern in die Baumkronen. Alle vier Orang-Utan-Babys waren zwar lernwillig und neugierig, aber gleichzeitig auch irritiert von der Klettermontur ihrer Ersatzmütter und daher etwas zögerlich. "Orang-Utans können sich versteigen wie Katzen", erläuterte Preuschoft. "Sie klettern hoch in den Baum, kommen dann nicht mehr runter und fangen an zu weinen. Dem damals knapp einjährigen Gonda ist das letztes Jahr einmal passiert."

Streng genommen bringen Preuschoft und ihr Team den Orang-Utan-Waisen nur wenig bei. "Wir machen es eher wie Orang-Utan-Mütter: Wir machen vor und sind dabei, während sie Dinge erkunden. Wichtig ist, dass ein Orang-Utan-Kind jederzeit in die Sicherheit einer mütterlichen Umarmung zurückkehren kann", sagte die Primatologin.

Die Orang Utans durchlaufen während ihrer Rehabilitation mehrere Ausbildungsstufen. Als Babys leben sie zunächst in der Obhut ihrer menschlichen Ersatzmütter im Babyhaus und besuchen den Kindergarten. Spätestens ab ihrem zweiten Lebensjahr besuchen die Kleinkinder die Waldschule, wo es dann bereits ausgewachsene Tropenbäume mit Lianen gibt. Mit zunehmender Kompetenz werden die Orang Utans unternehmungslustiger und besuchen die sogenannte Waldakademie zu besuchen. Wann und ob ein Orang Utan tatsächlich in die freie Natur entlassen werden kann, entscheidet das Vier-Pfoten-Team.