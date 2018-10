Youtube-Hit Catwalk wörtlich genommen: Streunerkatze bei Modenschau in Istanbul

Facebook

Eine Katze hat bei einer Modenschau in Istanbul das Wort "Catwalk" wörtlich genommen. In einem Video, das hunderttausendfach im Netz aufgerufen wurde, ist zu sehen, wie die weiß-grau gemusterte Katze zwischen den Models umherläuft und versucht, mit deren Kleidung zu spielen. Die Models geben sich Mühe, nicht über das Tier zu stolpern und ziehen ihre Show durch.

Aufgenommen worden ist das Video laut Schriftzügen, die in dem Clip zu sehen sind, bei der Modenschau Esmod International. Die Modedesignerin Göksen Hakki Ali wurde vom Internetportal "The Dodo" mit den Worten zitiert: "Alle waren geschockt." Auf die Frage, ob die Katze eine Zukunft in der Modebranche habe, antwortete Ali lachend: "Vielleicht. Warum nicht?"