Täuschend echt Spinne bei Polizeikontrolle amüsiert das Netz

Eine scheinbar riesengroße Spinne, die sich während einer Polizeikontrolle in den USA an einen Beamten heranpirscht, ist zwar echt, aber doch auch eine Täuschung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Riesenspinne oder doch optische Täuschung © Facebook/City of Fulshear

Das Video einer Verkehrskontrolle in Texas macht derzeit die Runde durch die sozialen Medien. In der Hauptrolle eine Spinne, die sich scheinbar an einen Polizeibeamten heranpirscht. Sie wirkt riesengroß, der Mann allerdings sehr gelassen. Der Grund ist einleuchtend: Die Spinne krabbelte nämlich bloß über die Windschutzscheibe des Polizeiautos, von dem aus Amtshandlungen automatisch routinemäßig mitgefilmt werden. In der Aufzeichnung erschien die ganz normal große Spinne dann als "Horror-Spinne". Aber sehen Sie selber!