Sujetbild © AP

Ein 78-jähriger Bauer ist am Freitag in Kitzbühel von einem Stier verletzt worden. Der Landwirt wollte das Tier in die Richtung des Ausganggitters treiben, als dieses plötzlich den Kopf gegen den Bauch des Mannes stieß. Der 78-Jährige wurde gegen das Holzgatter katapultiert und stürzte anschließend mit dem Kopf voran auf den Boden, teilte die Tiroler Polizei mit.

Der Bauer wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen. Der Grad seiner Verletzungen war vorerst nicht bekannt.