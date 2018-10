Mehrere Rippen gebrochen Drei Verletzte nach Känguru-Attacke in Australien

Facebook

Bei einem seltenen Känguru-Angriff sind in Australien drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Die 64-jährige Wildhüterin Linda Smith musste am Sonntag operiert werden, nachdem ihre Lunge kollabiert und mehrere Rippen gebrochen waren und sie Schnittwunden sowie innere Verletzungen erlitten hatte. Die Attacke ereignete sich am Samstagabend auf ihrem Grundstück in der Region Darling Downs.

Smith und ihr Mann Jim hatten wegen anhaltender Trockenheit in der Region zuletzt jede Nacht etwa 30 Kängurus auf ihrem Grundstück gefüttert. Am Samstag griff während der Fütterung ein mindestens 1,80 Meter großes Männchen ihren Mann an, wie Smith dem Rettungsdienst Queensland erzählte.

Mit Besen zu Hilfe geeilt

"Jim lag am Boden und das Känguru ließ nicht von ihm ab", sagte die Wildhüterin. Sie habe versucht, ihm mit einem Besen zu Hilfe zu eilen, doch das Känguru "schlug mir den Besen aus der Hand und attackierte mich". Ihr 40-jähriger Sohn habe dem Tier dann eine Schaufel über den Kopf gezogen, woraufhin es zurück in den Busch gehüpft sei. Tierisch verrückt: Amüsante Nachrichten aus der Tierwelt Liebestoller Delfin in Frankreich.

28. August:

Ein Delfin mit Sexproblemen schafft es in die Schlagzeilen. Rund drei Meter misst ein zutraulicher Delfin, dem man den Namen Zafar gegeben hatte. In der Bucht von Brest, Frankreich, tauchte er oft nah neben Booten auf, begleitete sie und ließ sich fotografieren. Allein, er fand keine Partnerin, was das sexuell unausgelastete Tier zu ungewöhnlichen Verhaltensweisen veranlasst haben soll, wie etwa "The Telegraph" berichtet. Dem Bürgermeister der französische Gemeinde Landévennec wurde das Verhalten des Delfins schließlich doch zu heiß - er ließ den Strand sperren, sobald auch nur Delfine in der Nähe gesichtet wurden. Nur noch Wissenschafter durften sich näher als 50 Meter an die Tiere heranwagen. Andrea Izzotti - Fotolia Aufdringliches Eichhörnchen löste Polizeieinsatz aus.

12. August:

Ein junges, offenbar schwer krankes, männliches Eichhörnchen verfolgte einen Mann in Karlsruhe und sorgte für Schlagzeilen. Später meldete suich die Tierärztin zu Wort - mit überraschenden Neuigkeiten. Eichhörnchen Karl-Friedrich ist ein Weibchen und wurde nun auf den Namen Pippilotta getauft. Sobald sie sich erholt hat soll die den Eichhörnchen-Buben "Björn" als Spielgefährten bekommen. Fledermaus-Alarm in deutschem Schlafzimmer.

9. August:

Weil sich in ihrem Schlafzimmer rund 50 Fledermäuse tummelten, hat eine verzweifelte Frau in Weiden in der Oberpfalz die Polizei gerufen. In dem Raum herrschte "Hitchcock-Flair", wie es die Polizei formulierte. Die Tiere waren nach Aussagen der Frau in der Nacht urplötzlich aufgetaucht. Die Polizisten riefen schließlich die Feuerwehr hinzu, die die Fledermäuse mit Keschern einfing. (c) Bernd Wolter - stock.adobe.com Randalierendes Känguru in Australien.

31. Juli:

Ein ungewöhnlicher Einbrecher hat bei einer Familie in Melbourne Chaos angerichtet: Ein Känguru ist durch eine Fensterscheibe ins Haus eingedrungen und hat dabei einige blutende Wunden davongetragen. Das Känguru zog sich durch die Glasscherben einige Schnittwunden zu, hüpfte panisch im Haus herum und machte eine Menge Unordnung, bevor es erschöpft im Badezimmer niedersank. Känguru "Norman" wurde wegen diverser Fleischwunden weiter behandelt. Nach dem Einbruch folgte aber der Ausbruch: Das körperlich angeschlagene Känguru hüpfte über den Zaun seines Geheges und ward nicht mehr gesehen. (c) APA/CHRISTOPH CENKER (CHRISTOPH CENKER) Ziegen legen New Yorker U-Bahn lahm.

21. August:

Zwei Ziegen legten den U-Bahn-Verkehr in New York für mehrere Stunden lahm. Die Tiere waren auf die oberirdischen Gleise der Linie N in Brooklyn gelaufen, wie die New Yorker Verkehrsbetriebe mitteilten. Daraufhin musste die Linie umgeleitet werden. Die New Yorker Polizei sammelte die Ziegen ein und brachte sie in ein Tierheim. Woher die Ziegen kamen und wie sie auf die Gleise gelangten, war unklar. (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER) Streuner gewinnt Halbmarathon-Medaille in Australien.

31. Juli:

Ein kleiner streunender Hund namens Stormy ist für seine spontane Teilnahme an einem Halbmarathon im australischen Outback mit einer Medaille ausgezeichnet worden. "Die Leute waren sehr amüsiert. Ein sehr freundlicher Hund, der vor dem Start herumging und die Leute begrüßte. Und dann ist er mitgelaufen", sagte der Veranstalter des Goldfields Pipeline Marathon in Westaustralien, Grant Wholey. (c) APA/AFP/RHEA WHOLEY/RHEA WHOLEY (RHEA WHOLEY) Bienen-Belagerung am Hotdog-Stand in New York.

29. August:

Bienen statt Touristen: Tausende von Honigbienen haben einen Hotdog-Stand mitten auf dem belebten Times Square in New York belagert. Geschätzte 40.000 Insekten hatten sich nach Medienberichten auf dem Schirm niedergelassen, nachdem sie zuvor vermutlich wegen der Hitze ihren eigentlichen Unterschlupf auf einem der Dächer Manhattans verlassen hatten. (c) AP (Elizabeth Yannone) Zu viel Zikaden für das Idyll in der Provence.

25. August:

Für viele gehört es zum Idyll eines Sommerurlaubs am Mittelmeer, doch manchen Frankreich-Touristen ist

das Zikadenzirpen in der Provence einfach zu laut. Der Bürgermeister des malerischen Dorfes Beausset im südfranzösischen Departement Var berichtete von Beschwerden entnervter Urlauber: Schon fünf Urlaubergruppen seien bei ihm vorstellig geworden, sagte George Ferrero im französischen Radio. Der stundenlange ohrenbetäubende Lärm raubte ihnen demnach den

letzten Nerv. (c) Boris Stroujko - stock.adobe.com Anakonda im deutschen Badesee.

29. August:

Rund eine Woche nach ihrer ersten Sichtung in einem beliebten Ausflugssee im nordrhein-westfälischen Meerbusch ist eine vier Meter lange Gelbe Anakonda eingefangen worden. Mit der Hilfe eines Reptilienfachmanns sei die für Menschen ungefährliche Würgeschlange "nach kurzer Suche" aus dem Latumer See am linken Niederrhein geborgen worden, teilte die Düsseldorfer Feuerwehr mit. Das Reptil soll in einen Tierpark gebracht werden. (c) APA/ANC-News/--- (---) Fledermaus hing an Feuerwehrauto fest.

22. August:

Einer Fledermaus ist bei der Suche nach einem Schlafplatz offenbar ein Irrtum unterlaufen. In Velbert (Nordrhein-Westfalen) hat sie sich ausgerechnet an die Funkantenne eines Feuerwehrwagens gekrallt - und kam dann nicht mehr los. Auch als das Einsatzfahrzeug rund zehn Kilometer durch die Gegend fuhr, blieb das Tier an der Antenne hängen. Ein Lkw-Fahrer machte die Feuerwehr auf den kleinen Mitfahrer aufmerksam. Die Fledermaus hatte sich mit einer Kralle an der Antenne verhakt. Einsatzkräfte schoben sie behutsam an der Antenne nach oben. Sie habe dabei lautstark gefaucht, konnte aber schließlich davonfliegen. (c) cheri131 - Fotolia (Igor Chernomorchenko) 1/10

In Australien gibt es laut einer Regierungszählung vom vergangenen Jahr mehr als 46 Millionen Kängurus. Umweltschützer warnen allerdings, dass die Zahlen wegen einer langen Dürreperiode im Osten des Landes zurückgehen.