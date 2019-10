Laut einer Umfrage sind für mehr als 90 Prozent der Österreicher Tiere wichtig – aber längst nicht alle dürfen so leben, wie sie es verdient haben. Die fünf wichtigsten Brennpunkte im Überblick zum heutigen Welttierschutztag.

© FOTOLIA

Nutztierhaltung. „Den Tierschutz in Österreich würde ich nach Schulnoten mit einem Gut bis Befriedigend bewerten“, sagt Heli Dungler, Gründer der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. „Im internationalen Vergleich liegt Österreich da vorne, wo vor mehr als 20 Jahren umgedacht wurde, wie etwa beim Verbot der Haltung von Hühnern in Legebatterien. Das war echte Pionierarbeit.“ Seither seien große Würfe der Politik beim Tierschutz allerdings ausgeblieben. Dringenden Handlungsbedarf sieht Dungler zum Beispiel bei der Haltung von Schweinen in konventioneller Landwirtschaft auf sehr engem Raum, auf Spaltenböden. „Man könnte aber genauso Rinder aufzählen, die das ganze Jahr über angebunden werden dürfen.“