Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wiener Polizisten fingen verirrten Skorpion ein © APA/LPD WIEN

Ein Passant hatte wegen eines Skorpions am Gehsteig den Notruf gewählt. Die Beamten fingen das verirrte, vier Zentimeter große Tier in einem Marmeladeglas ein, stachen Luftlöcher in den Deckel und übergaben den stacheligen Gesellen der Wiener Tierrettung, berichtete die Polizei am Freitag.

Gegen 22.45 Uhr wurden die Polizisten in die Senefeldergasse in Favoriten gerufen. Das Tier - laut ersten Erkenntnissen ein in Nord-, Osttirol und im westlichen Kärnten heimischer Alpenskorpion - war dort am Gehsteig unterwegs. Nach einem Selfie mit den Polizisten wurde er der Tierrettung übergeben, ehe die Beamten ihren Streifendienst fortsetzten.