Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Eine deutsche Touristin ist in einem berühmten Wildschutzgebiet in Simbabwe von einem Elefanten totgetrampelt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe die 49-Jährige ihr Fahrzeug verlassen, um Fotos von einer Elefantenherde im Schutzgebiet Mana Pools im Norden des Landes zu machen, sagte ein Sprecher der simbabwischen Wildparkbehörde am Donnerstag. Aus noch unbekannten Gründen habe ein Elefant die Frau attackiert.

Die Frau starb nach Angaben des Sprechers in der Nacht auf Donnerstag an ihren Verletzungen. Mitreisende konnten zunächst nicht zu dem Vorfall befragt werden, weil sie unter Schock standen.

Im südafrikanischen Simbabwe leben etwa 84.000 Elefanten, immer wieder kommt es zu tödlichen Zwischenfällen mit Menschen. Im vergangenen Jahr war ein Reiseführer an den Victoria-Fällen von einem als Reittier abgerichteten Dickhäuter totgetrampelt worden. Ein weiterer Mann wurde getötet, als er versuchte, eine Gruppe von Elefanten für schönere Fotos auf unbewaldetes Gebiet zu treiben.