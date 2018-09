Facebook

Fahndungsfotos wurden am Mittwoch in Westaustralien veröffentlicht. Die Beschuldigten sollen im Mai und Juni zwei Tiere gequält und getötet haben.

Erst am Freitag hatte die Polizei in Victoria einen 20-Jährigen festgenommen, der mit seinem Auto absichtlich in eine Gruppe von mindestens einem Dutzend Emus gefahren war. Ein Video davon hatte nicht nur unter Tierschützern Empörung ausgelöst.