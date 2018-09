Facebook

Frau Oblasser, Sie betreiben im steirischen Rohrbach-Steinberg mit dem Animal Training Center ein international anerkanntes Zentrum für wissenschaftlich fundiertes, artgerechtes und positives Hundetraining. Zuletzt gab es einige grässliche Hundeattacken – orten Sie vermehrt Vorfälle dieser Art?

ANNA OBLASSER: Nein. In unserer Arbeit als Verhaltensberater für Hunde hat mein Team täglich mit Hunden zu tun, die sich aggressiv verhalten. Das ist schon seit Beginn unserer Tätigkeit vor zwölf Jahren so. Was sich verändert hat, ist die Bereitschaft vieler Hundehalter, bereits im Vorfeld entgegenzusteuern, indem man den Hund zeitgemäß hält, also seine Bedürfnisse erfüllt, sich über Hundekommunikation informiert.



Des Öfteren werden Kinder Opfer von Hundeattacken: Müssen Eltern noch genauer aufpassen?

Vorsicht im Umgang zwischen Kind und Hund ist extrem wichtig. Die meisten Bissunfälle passieren in den eigenen vier Wänden mit dem eigenen Familienhund – wenn man denkt, alles sei sicher. Oft hören wir in Beratungsstunden, dass die Hundehalter völlig überrascht und perplex sind, wenn ihr Hund aggressiv wird. Selbst der gutmütigste Hund kann beißen, wenn er Schmerzen hat oder erschreckt wird. Solange Eltern gut aufpassen und Kind und Hund in den Interaktionen anleiten und die Signale des Hundes verstehen, befindet man sich eher auf der sicheren Seite.