Heftige Diskussionen um Jagd auf Bären in Slowenien. Naturschützer kritisieren Fütterungen. Ein strengeres Gesetz soll dem Jagdtourismus Einhalt gebieten.

Kritik an Jagdtourismus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bilder wie diese sind in Slowenien keine Seltenheit. Dort sollen derzeit 750 Bären ständig leben © KK

"Wir gehen derzeit von 750 Bären ständig in Slowenien lebenden Bären aus“, sagt Tomaž Skrbinšek, Leiter des Labors an der Fakultät für Bioethik der Universität Laibach. Dort, nicht weit von Kärnten entfernt, wächst die Population der Tiere stetig an. Bei von Menschen angelegten Futterplätzen werden die Bären gezählt, aber auch geschossen. Das kritisieren Naturschützer heftig – denn rund um die Futterplätze entwickelt sich Jagdtourismus, der auf zahlungskräftige Ausländer abzielt.