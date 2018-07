Tieren sollte es besser gehen Täter stahlen Hasen und brachten sie in Betreuungsstelle

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wuschel und Puschel wurden aus ihrem Zuhause gestohlen © LPD Tirol/Facebook

Einen ungewöhnlichen Diebstahl hat die Tiroler Polizei aufgeklärt: Zwei Tatverdächtige wurden ausgeforscht, die in der Nacht auf den 27. Juni aus dem Garten eines Restaurants in Kitzbühel zwei Zwerghasen samt Hasenstall gestohlen hatten. Die Hasen wurden daraufhin in einer Tierbetreuungsstelle abgelegt.

Sie seien der Meinung gewesen, den Zwerghasen würde es dort besser gehen, rechtfertigten sich die Verdächtigen, ein Mann und eine Frau, laut Exekutive. Der Stall fand hingegen nicht seinen Weg in die Tierbetreuungsstelle. Dieser wurde in einem Graben entsorgt. Der entscheidende Hinweis auf den Fundort Tierbetreuungsstelle ging übrigens unter anderem nach Veröffentlichung des Falles auf Facebook ein.