Unbekannte haben in Meuselwitz den Zaun einer Koppel zerschnitten und auf dem Gelände eine Spendenbox aufgebrochen. Danach war das Känguru weg.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © dpa

Die Thüringer Polizei fahndet nach einem verschwundenen Känguru samt Jungtier im Beutel. Wie die Exekutive am Donnerstag in Gera mitteilte, hatten Unbekannte in Meuselwitz den Zaun einer Koppel zerschnitten und auf dem Gelände eine Spendenbox aufgebrochen. Danach war das Känguru weg. Ob das Tier gestohlen wurde oder die Flucht durch den offenen Zaun antrat, war unklar.