Bulldogge "Zsa Zsa" holte sich den Sieg © APA/AFP/JOSH EDELSON

Schiefes Maul, abstehende Zähne und eine lang heraushängende Zunge: damit ist die Englische Bulldogge "Zsa Zsa" zum hässlichsten Hund der Welt gewählt worden. Das neun Jahre alte Tier gewann am Samstagabend den Wettbewerb "World's Ugliest Dog" im kalifornischen Petaluma, wie der Sender ABC7 berichtete. Hundehalterin Megan Brainard kann sich über ein Preisgeld von 1.500 Dollar (1.290 Euro) freuen.

Nach Angaben der Veranstalter stammt "Zsa Zsa" aus einer Welpenfarm im Bundesstaat Missouri. Im Alter von fünf Jahren wurde sie von der Hundeschutzorganisation "Underdog Rescue" erworben. Heute lebe sie mit ihrer Besitzerin in Anoka (Minnesota). Hässliche Hunde: Das sind die Wahlsieger Im kalifornischen Petaluma präsentierten stolze Herrchen und Frauchen die vermeintlich hässlichsten Hunde der Welt. (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) Klicken Sie sich durch die Bilder von der Wahl. (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) (c) APA/AFP/JOSH EDELSON (JOSH EDELSON) 1/16

15 Tiere hatten an der diesjährigen Auflage des seit fast 30 Jahren laufenden Wettbewerbs teilgenommen. Im vergangenen Jahr hatte die Mastino-Napoletano-Hündin "Martha" gewonnen. Bei der Kür geht es nicht nur um das Aussehen, sondern auch um die Persönlichkeit der Vierbeiner. Der Wettbewerb sei ein Zeugnis dafür, dass nicht der Stammbaum ein Haustier ausmache, schreiben die Veranstalter. Die Veranstaltung feiere vielmehr "die Unvollkommenheiten, die alle Hunde besonders und einzigartig machen."