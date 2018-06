Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/MARINE AND COASTAL RESOU

Gummibänder, Fetzen von Plastiksackerln und Fischernetzen - an einer großen Menge Plastikmüll im Magen ist eine Grüne Meeresschildkröte in Thailand verendet. Das sieben Kilogramm schwere Tier war vergangene Woche in der Provinz Chanthaburi an der Ostküste des Landes angespült worden und nach vergeblichen Rettungsversuchen zwei Tage später gestorben, teilten Meeresforscher am Montag mit.

"Plastiksackerl sehen für Schildkröten aus wie Seegras oder Quallen. Sie können keinen Unterschied erkennen", sagte der Leiter eines Forschungs- und Entwicklungszentrum für Meeresressourcen, Supawat Karnadireklarp.

Der Mageninhalt der verendeten Schildkröte Foto © APA/AFP/MARINE AND COASTAL RESOU

Vor der Grünen Meeresschildkröte waren bereits andere Meerestiere in Thailand an Plastikabfällen gestorben. Erst vor zwei Wochen kam im Süden des südostasiatischen Landes ein Kurzflossen-Grindwal mit 80 Plastiksackerln im Magen um. Umweltschützern zufolge zeigen diese Fälle, welche gefährlichen Konsequenzen der Umgang des Landes mit Plastik und das Fehlen einer ordentlichen Müllentsorgung haben. Nach Angaben von Regierungsbehörden produzierte das Land 2017 etwa 27,4 Millionen Tonnen Hausmüll. Weniger als ein Drittel davon wurde wiederverwertet.

Wal starb an Plastiksackerln

Der Kurzflossen-Grindwal war in einem Kanal nahe der Grenze zu Malaysia in der Provinz Songkhla entdeckt worden. Nach einer fünftägigen Rettungsaktion erbrach er fünf Plastiksackerl und starb. Bei einer Autopsie wurden zahlreiche weitere Plastiksackerl in seinem Magen gefunden, die insgesamt rund acht Kilogramm wogen.