Ein großer Ball in einem prunkvollen Schloss. Ein gut aussehender junger Prinz. Und ein glitzernder Damenschuh mit unbekannter Besitzerin. Diese Fakten erinnern eher an ein Märchen als an die Realität.

Geburtstagsfeier mit Folgen

Doch manchmal werden Märchen tatsächlich wahr. Das bringt uns zum 18. Geburtstag von Prinz Christian von Dänemark. Der junge Adelige lud anlässlich seines Ehrentages zu einer großen Gala.

Zur Mittagszeit zeigte sich der älteste Sohn von Kronprinz Frederik (55) und Kronprinzessin Mary (51) auf dem Balkon des Familienpalastes von Schloss Amalienborg in Kopenhagen.

Es waren zahlreiche Gäste zur Feier eingeladen © IMAGO/PPE

Am Abend hatte seine Großmutter, Königin Margrethe II. (83), zu einem großen Galadinner zu Ehren ihres Enkels geladen. Die Feier fand in einem Festsaal des Schlosses Christiansborg statt, das früher einmal die königliche Residenz war und heute unter anderem der Sitz des dänischen Parlamentes ist.

Es waren nicht nur offizielle Würdenträger geladen

Viele junge Menschen aus dem ganzen dänischen Königreich – also aus Dänemark, Grönland und von den Färöerinseln – feierten mit. Natürlich auch einige weibliche Gäste. Eine von ihnen ließ ein persönliches Accessoire zurück. Das dänische Königshaus sucht nun nach der rechtmäßigen Besitzerin des glitzernden Stilettos. Die Royals starteten einen offiziellen Aufruf auf ihren Social-Media-Kanälen.

"Ist es Aschenbrödel, die letzte Nacht ihren Schuh vergessen hat? Als die Gäste am Galatisch Ihrer Majestät, der Königin, gestern nach Hause gegangen waren, wurde dieser einsame Stilettoschuh auf Schloss Christiansborg hinterlassen. Die Besitzerin kann sich gerne melden, um ihn zurückzubekommen."

Wem der glitzernde Schuh gehört und ob es sich gar um die dänische Cinderella handelt, die ein Auge auf den jungen Prinzen geworfen hat, wird sich noch zeigen.